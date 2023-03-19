连亏九年 烘焙经营商克莉丝汀所有门店暂停运营

烘焙产品连锁经营商克莉丝汀连亏九年后，所有门店暂停运营。

据第一财经报道，克莉丝汀上海总部星期六（3月18日）仅剩一位保安在一楼留守，他说：“这家店关门几个月了，据说是5月30日重新开业。我们保安的工资欠了几个月了，但也在陆续发了。”

克莉丝汀上海总部的门店内没有一个员工，玻璃柜台里仍陈列着一些已经积灰的盒装糕点。据保安介绍，3楼和4楼以前是克莉丝汀的办公点，现在也没有人了。而这位保安现在的工作任务就是看守门店内仍有的物品。

门外的墙上贴了一张徐汇区人民法院的公告。公告显示，作为被告的上海克莉丝汀食品有限公司已经拖欠了半年左右的房租，金额为12.16万元（人民币，下同，约2.37万新元）。

一位克莉丝汀十几年的消费者表示：“大概半年前耀华路的克莉丝汀就关门了，不过克莉丝汀没有什么创新产品，一直是那几样东西。”

今年3月，克莉丝汀在公告中提及，公司在支付店铺租金、供应商货款、员工薪酬方面出现延误，截至2023年2月28日，拖欠金额约为人民币5700万元。由于拖欠货款，若干供应商已展开法律程序，冻结了本集团的银行账户，被冻结金额约人民币350万元至人民币400万元。克莉丝汀目前已经通过贷款、变卖资产等方式补充现金流。

官网资料显示，克莉丝汀自1993年起生产及销售烘焙产品，主要在长三角地区的黄金地段及主要城市进行营运。2012年2月，克莉丝汀登陆香港联交所。

克莉丝汀的经营状况一直不佳。财报显示，2013年至2021年，克莉丝汀已连续9年亏损。其中2019年、2020年、2021年、2022年上半年归母净利润分别为-2.24亿元、-1.1亿元、-1.7亿元和-0.73万元。而且，克莉丝汀的门店数目一直在减少。

中国食品产业分析师朱丹蓬认为，对于中国的烘焙行业来说，创新、升级、迭代一定是整个行业发展的主旋律。一些老品牌的倒闭，一方面与疫情有关，一方面也和自身缺乏创新，机制的僵化、团队的老化有关。