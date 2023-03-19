德日官员开启磋商 共同关切中国议题

德国总理朔尔茨与日本首相岸田文雄周六（3月18日）在东京举行首轮旨在加强双边经济与防务合作的政府磋商，以共同应对中国全球影响力的不断增长。

综合共同社、美国之音和路透社报道，这是德国和日本之间举行的首次政府磋商会谈，一名德国官员说，因此具有突出的政治和象征意义。德国与法国、中国等几个国家都建立了类似的“政府磋商”机制。

两国官员要通过磋商探讨如何在印太地区深化双边经济与安全合作，并讨论其他的全球性问题，包括中国在追求海洋主权中采取的逼人的姿态和中国与俄罗斯关系日益紧密的趋势。

考虑到应对两国的最大贸易伙伴国中国，双方确认了增强供应链韧性等经济安保领域的合作，结束后计划发表共同文件。

岸田文雄在会议开场白中说，“我认为政府磋商是拉近日本与德国关系的一个跳板。”他说，会谈的焦点是经济安全、印太地区、俄乌战争等双方共同关注的问题。

德国国防部长和日本防卫大臣单独举行了会谈，他们重申，德国武装部队将继续参与印太地区活动，德日之间军事合作将继续加强。

面对来自中国和朝鲜的威胁不断增加，日本一直在积极扩大与美国的军事合作，发展与澳大利亚、英国、欧洲和东南亚国家之间的合作伙伴关系。岸田文雄政府去年推出了新的国家安全战略报告，宣布日本将会部署远程巡航导弹，加强反击能力，这是日本在突破战后形成的自卫防御原则方面迈出的重要一步。

