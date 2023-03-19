中国央企赴内蒙古投资绿氢产业 千亿项目落地

煤炭及风光资源丰富的内蒙古，近年来氢能产业投资持续领跑中国。今明两年是内蒙古风光制氢项目开工和投产的大年。截至目前，全区已获批的31个绿氢项目合计投资额超过1000亿元（人民币，下同，约200亿新元）。

据澎湃新闻报道，全球最大绿氢耦合煤化工项目中石化内蒙古鄂尔多斯风光融合绿氢示范项目已经正式开工。该项目包括风能及光伏发电、输变电、电解水制氢、储氢、输氢五部分，总投资约57亿元，投产后年制绿氢3万吨。澎湃新闻注意到，该项目将分两期实施，项目二期的预计投产时间为2024年6月。除此之外，中石化还将开发规模更大的乌兰察布10万吨年风光制氢一体化示范项目。

内蒙古日报形容，2023年将是内蒙古绿氢的发展元年，全区已经批准的31个项目共52万吨产能，今年将全面开工并形成产能2万吨左右，向绿氢产业大区迈出第一步。

氢本身无色无味，但为了区分不同生产来源的清洁程度，可按照碳强度由高到底标注出灰氢、蓝氢和绿氢。灰氢（由化石燃料制造的高碳氢）资源丰富且成本较低，但用可再生电力电解水制成的绿氢在全球范围内最受政策推崇。

从项目类型看，依托风光资源制氢与合成氨、甲醇等化工一体化项目是内蒙古氢能投资的热点。区域分布上，落地鄂尔多斯的项目数最多。

从项目业主看，能源央企是内蒙古风光制氢一体化基地的绝对主力。中石化的制氢产能规划最大，中石油、国家能源集团、中核、中煤规划的绿氢项目年制氢能力达到2万吨以上，华能、华电、大唐、国电投、三峡、中广核、中能建、中电建均有具体项目已开工或将要开工。

京能、深圳能源、申能等地方能源国企，亦有体量可观的布局。内蒙古自治区能源局已披露的风光制氢一体化项目清单中，超过20个项目的计划开工时间为2023年，其中大部分的计划投产时间在2024年。