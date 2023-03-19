超40个汽车品牌在中国大降价

不完全统计，截至目前已有超40个汽车品牌、100款左右车型启动降价促销活动，中国车市“价格战”打得火热。

据《中国经营报》报道，东风汽车3月6日与湖北省政府针对东风汽车集团旗下东风本田、东风雪铁龙、东风日产等7个品牌、56款车型联合推出汽车补贴优惠活动，补贴额度最高达9万元（人民币，下同，1.75万新元）。

在东风汽车集团之后，半个月左右的时间，比亚迪、吉利汽车、一汽、上汽、广汽、长安汽车、丰田、奔驰、宝马等车企跟进降价，最高优惠超10万元。截至目前，已有超40个汽车品牌、100款左右车型启动降价促销活动。

汽车行业为何会爆发“价格战”，中国汽车工业协会负责人认为，促发此次价格大战的原因：一是传统燃油车销量低迷，库存处于高位。二是国六排放标准调整。三是合资品牌以价换量提高市场份额。四是地方政府提振经济，助力区域产业发展。

中国国内汽车市场的降价趋势也对二手车行业产生影响。湖北省武汉市一位二手车商说：“现在众多车型纷纷降价，二手车不降价很难有市场，大家都在想办法。”目前不少二手车商对于收车已较为谨慎。

对于近期部分车企的降价举措，中汽协副秘书长陈士华认为，价格战无法带来长期积极效果，“产品价格的适度下调，有利于激发消费者的购买需求，但采取简单的价格竞争策略并非长远之计，企业应该在产品技术、质量、服务、品牌力等方面多下功夫。”