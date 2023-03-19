成都房价涨幅全中国第一

中国成都市2月份新房价格同比上涨8.6%，高居全国第一。

据《证券时报》报道，四川成都2月份新房价格同比上涨8.6%，高居全国第一；二手房价格同比上涨9.2%，同样高居第一。往前回溯看，成都房价已经连续创出新高，新房二手房价格均连续14个月环比上涨。

对于成都的房价逆市走强，分析认为，从经济层面来看，成都2022年GDP突破2万亿元（人民币，下同，约4000万新元）大关；反映在股市中，成都去年A股IPO数量高居全国第五，仅次于北上深苏。人口方面，成都人口在过去的十年时间里出现了暴增，增长达712万，增量位居全国第一。

除了价格创新高外，成都楼市成交量也有爆发迹象。成都市住房和城乡建设局的数据显示，在刚刚过去的2月，成都二手房成交了将近1.91万套，同比大增160.43%，甚至创下了历史最高。在全国来看，成都一个月的二手房成交量已经进一步逼近素来独领风骚的上海，更是远超购房需求较强的北京、广州和深圳。

量价齐升的背后，楼市调控政策放松或是主因。2022年，成都对楼市松绑的政策微调几乎贯穿全年，以人才购房、公积金提取、自有住房出租购房资格、多孩购房资格、父母投靠落户购房资格、二手房带押过户等。

另外，成都市人口结构良好在成都超过2000万的常住人口中，近半数都是14岁至45岁的青年人口。另有报告指出，2017年至2021年，成都对高学历人才和年轻人吸引力增强。2021年成都硕士及以上人才流入占比、应届生人才流入占比分别为4.2%、4.7%，较2020年分别提升0.1和0.3个百分点，分别位列全国第四、第二。

