港工联会理事长：人手短缺症结在人工低福利差

香港经济疫后开始复苏，部分人手紧张行业倡议输入外籍劳工缓解。不过，工联会调查显示，虽然逾六成受访者认为行业确有缺人情况，但当中过半受访者不认同扩大输入外劳。工联会理事长、立法会议员黄国指出，行业人手短缺的问题症结是“人工低、福利差”。

据网媒“香港01”报道，香港工联会星期天（3月19日）公布的调查结果显示，本月8日至15日间通过问卷方式受访的9031名各行各业工友中，逾六成认为行业确有缺人情况，不过53.7%受访者直言，不认同及十分不认同以扩大输入外劳来补充劳动力。

调查结果显示，有51.2%受访者认为人手短缺是因为人工低及福利差、41.5%认为是工作条件差、31.1%指没有晋升前景、27.7%认为是疫情期间人手流失，还有23.5%认为是年青人不愿入行。

黄国认为，结果反映“有工无人做”主要症结在于薪酬及工作条件欠佳。工联会副理事长、权益委员会主任丘燿诚也指出，有不少工友反映现时出现“五个人工作量，三个人做”的情况，工作量大增。

黄国指出，港府统计处资料显示，现时香港劳动人口约376万，但劳动参与率仅57.9%，远低于新加坡、澳门等地。他促请政府深入研究和分析香港劳动参与率偏低的原因，采取更主动积极、具针对性的措施，优先改善本地劳工福利及发掘和释放劳动力，再考虑扩大输入外劳。

针对人手尤为短缺的建造业，香港建造业总工会事理事长唐浩为也建议，港府应该加强培训，开办更多课程让工友能够掌握一门或多门技术，同时积极推动香港产业升级，提高科技应用，提高社会整体劳动力生产效率。

唐浩为说，建造业存在“一时饱死、一时饿死”的情况。随着疫情结束，政府大量工程开始推进，预计未来10年有约3万多个大小工程开展，建议政府工程可分阶段推出，避免与大量私人发展项目同时进行而抢人，确保行业有足够人手应付。