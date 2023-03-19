网传中国游客携带超额黄金入境尼泊尔被羁押 中使馆辟谣

针对有社交媒体消息称，一名中国公民随团入境尼泊尔时因携带超额黄金被有关部门抓扣羁押，缴纳高额罚款才被释放一事，中国驻尼泊尔使馆辟谣说，近年来使馆未接到类似求助。

据“中国驻尼泊尔使馆”微信公号星期六（3月18日）消息，使馆发言人回应相关问题时说，有注意到中国社交媒体上的有关信息，经核查，近年来使馆未接到中国公民的类似求助。

使馆发言人指出，尼泊尔海关、移民、警察等部门对入出境旅客证件、行李等严格检查，且技术手段不断更新升级，鉴此再次提醒赴尼和在尼中国公民严格遵守尼入出境有关法律法规，特别是签证政策和禁带物品规定。

根据尼泊尔法律规定，入出境不得携带超过50克黄金制品、100克白银制品，以及任何未经加工的金银。使馆提醒赴尼泊尔的中国公民严格遵守上述规定，以免带来不必要的经济损失和法律纠纷。

中国使馆发言人还说，尼泊尔已被列入第二批中国公民出境团队旅游试点名单，自3月15日起已试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴尼出境团队旅游和“机票+酒店”业务。使馆也将与尼泊尔有关部门加强沟通协调，推动尼方进一步采取旅游便利化措施，加强对中国游客合法权益的保护，为中国公民赴尼旅游提供安全、舒适、愉快的环境。

