因应大陆威胁 台军加强“战术专精”训练

因应来自中国大陆的各种军事威胁，台湾空军今年特别加强与各军种间的联合战术专精训练，本月初在花莲基地开办“联合战术专精班”，连日来包括F-16V、幻象2000及IDF等机种齐聚，未来将由种子教官将精进的各种战术、战法推广至各作战队。

据《自由时报》报道，台湾空军司令部月初由副司令孙连胜中将至花莲基地，主持“联合战术专精班”开训，除检讨去年度训练成效外，并为受训代表别上战术专精训练臂章，借此赋与教育训练重任，未来成为各联队及各军种的战术专精训练种子教官。

孙连胜指出，“联合战术专精班”是未来训练常态，借各项联战课程讲授讨论，多方琢磨，使学员了解各军种的限制、能力、作战概念与支援需求，借此熟练联合作战指挥机制，提升训练效能，落实“为战而训、战训合一”的政策目标，以发挥最大统合战力。

台官员说，当前来自中国大陆的威胁更胜以往，乌俄战争带给台湾军方的省思，就是要有决心，藉由组建不对称战力，以阻滞、破坏或瘫痪敌人的作战方式，进而创造战场优势，达成“以小博大、以寡击众”目的。 “联合战术专精班”基础在于打破军种间藩篱，了解彼此能力、需求与限制，在未来作战时方能紧密合作，发挥最大统合战力。

台湾官员透露，三军联战任务训练虽然各军种均参与，但实质上被请求任务支援则以空军居多，在执行支援过程中，必须透过协调及战场资讯连结，加上各型战机的组合任务训练才能完成任务，因此三军联战任务，必须先从空军的战精训练做起，再逐步扩及三军的联合作战。