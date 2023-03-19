中国警方侦破虚开增值税专用发票案黑客监禁12年

中国警方侦破一起涉案千亿余元人民币的跨省虚开增值税专用发票案，22人被捕，其中涉案黑客被判有期徒刑12年。

据新华社星期天（3月19日）报道，鞍山市公安局经侦支队2020年5日接到税务部门线索，得知鞍山市海城市某公司涉嫌暴力虚开增值税专用发票。鞍山市公安局经侦支队与鞍山市税务局稽查局随后抽调20余名精干力量组建联合专案组。

海城市某公司经营者2020年2月以来，通过从事售卖虚开增值税专用发票的马某寻找技术黑客，对公司虚增进项库存，虚开增值税专用发票，达到获利目的。

马某随后联系到技术黑客何某华，先后向这家公司刷入10万吨成品油库存。

以何某华为首的涉税犯罪团伙也通过200余个空壳公司变更进口货物品名冲抵进项，向外虚开燃料油销项发票。这个犯罪团伙还多次采用非法拘禁方式，向购票企业人员索要赃款，所获赃款由专门人员周转洗钱。

在鞍山市税务局协助下，专案组先后抓获技术黑客、买票逃税企业经营者在内的22名犯罪嫌疑人，查获了作案用的黑客文件12份、银行卡500余张、电脑30余台、手机60余部、现金1500余万元（人民币，292万新元）。这起案件涉及11省25市。

何某华被判有期徒刑12年，13名团伙主要成员分别被判处三年至10年不等刑罚，其他成员也已进入司法诉讼程序。