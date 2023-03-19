不满蛋价冻涨 台北蛋商拟无限期休市

台湾蛋荒问题尚未解决，鸡蛋产销双方开会欲再涨蛋价，但传受农委会施压冻涨一周，引发蛋商、蛋农不满，据报台北市蛋商公会放话称，若下周再冻涨，将宣布无限期休市并不再报价。农委会回应称，目前尚未接获蛋商公会反映，但都会尊重其决议。

据《联合报》报道，台湾蛋价委员会星期六（3月18日）晚上开会，产业界、蛋商与蛋农代表均有涨价共识，原计划鸡蛋每斤调涨3至5元（新台币，下同，约新元1至2角）。

报道称，台湾农委会透过养鸡协会转达，希望能暂缓涨价，待观察这周进口鸡蛋抵台之后的市况再调整。最后会议决定冻涨，下周再议，蛋价持续维持产地价与批发价每台斤45.5元及55元。

报道称，农委会施压引发蛋农、蛋商不满，台北市蛋商公会理事长林天来将拜会农委会官员，放话若下周再冻涨，打算反制宣布鸡蛋无限期休市，也不愿意再报价。

对此，农委会畜牧处副处长江文全星期天（3月19日）回应说，这是单方面的讲法，是否每位蛋农、蛋商也是同样想法不得而知，但都尊重其决议，北市蛋商公会与蛋商、蛋农私下也需要讨论，目前农委会尚未接获蛋商公会的反映，等他们正式反映后再来处理。

江文全也说，鸡蛋的产销不像蔬果或毛猪有批发市场，所以没有休市交易问题。他指出，目前蛋价都是透过产销双方来协商，并强调农委会没有介入且尊重最终讨论结果，而个别的交易都是蛋商及蛋农合意的买卖。

