民进党立委：全面禁抖音牵涉言论自由 需要取得平衡点

针对台湾国安部门据报建请政府全面禁止抖音（海外版称TikTok），民进党立委王定宇指出，官方部门早已禁用，但民间禁用将牵涉到言论、使用自由与国安问题，需要取得平衡点。

据《联合报》报道，王定宇星期天（3月19日）受访时说，针对北京通过抖音及其类似的应用程序进行资料的搜集与开后门，或利用假错讯息进行社会的分裂，台湾政府很早就禁止公共部门及军事单位使用抖音及其相关程序。

王定宇说，至于是否要再进一步禁止民间使用，这部分牵涉到言论自由、使用自由与国家安全之间必须取得平衡点。他也指出，除了通过禁止以外，政府也需要提高民众对假错讯息的甄别和对各别资讯的安全观念提升。

王定宇说，民主社会并不是事事项项都靠法律严管，提高民主社会抵抗的韧性、民众辨识的释读能力和对资安的观念，另外还要通过科技相关的软体，进行相关资安的防护，才是根本之道。

他指出，政府应该在确保人民最大的言论自由和国安的前提下，让民众可以享受自由，同时却也得到安全保障。

同样是民进党立委的许智杰也提出，民众个人使用抖音时，应要增加警语提醒，避免民众在不知情的情况下，成为假消息和资安外洩的帮凶。

不过，他也说，是否要全面禁止民间使用需要更广泛的讨论，以免被贴上钳制言论自由的标签。

据此前报道，台湾政院人士透露，政委罗秉成召集数位部、陆委会、国安部门等就台湾全面禁止抖音进行沟通，其中国安部门对这个议题的看法较为鹰派，主张能禁就禁，但这个议题短期内难有结论，也未收到执政高层立法讯息。

