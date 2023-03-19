华为最新“天才少年”：26岁年薪百万人民币

中国电子科技大学的一名博士研究生进入华为，成为“天才少年”项目一员，年薪百万（人民币，下同，约20万新元）。

据每日经济新闻报道，电子科技大学发布消息，该校2022年度杰出学生宁博宇入选华为无线产品线与光产品线的“天才少年”计划。宁博宇是电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室2019级博士研究生。

博士四年，宁博宇在通信领域顶级期刊/会议上共发表了21篇论文，其中11篇为通信领域JCR-Q1分区、10篇为IEEE旗舰顶会，并作为学生参与了国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目等。宁博宇曾在华为成都研究所2012无线通信实验室实习。

实习期间，宁博宇帮助华为项目组解决了多用户下行MIMO空分多流复用等三个重要问题。

宁博宇还是哔哩哔哩up主，从数码产品测评到旅游记录，从生活日常到搞笑视频。粉丝超过2万，累计播放600万的播放量。他是一位文艺青年，获新加坡国立大学街舞之夜冠军奖、电子科技大学男子跳高冠军、男子蛙泳冠军、舞蹈大赛个人冠军、达人秀个人冠军。

“天才少年”计划是华为创始人任正非2019年提出的，他在经营管理团队内部讲话中提到，当年将从全世界招收20至30名天才少年，第二年再招200至300人。他把这些“天才少年”比喻为泥鳅，期待“这些人像泥鳅一样，钻活我们的组织，激活我们的队伍”。不过，“天才少年”计划招生数量比预期的少，从2019年到2022年，共有20位“少年英雄”入围该计划。

