江苏五市迎来新任市委书记

中国江苏多个地级市调整市委书记，均由本市市长接任。

据北京日报旗下平台长安街知事报道，淮安市市长史志军任淮安市委书记，宿迁市市长陈忠伟任宿迁市委书记，盐城市市长周斌任盐城市委书记，南通市市长吴新明任南通市委书记，扬州市市长王进健任扬州市委书记。

史志军出生于1969年，江苏溧阳人，早年在常州市及其下辖的溧阳市工作，2012年任常州市副市长，2018年10月任宿迁市委常委、常务副市长。2021年7月，他出任淮安市委副书记、代市长，2022年2月“去代转正”。

陈忠伟出生于1969年6月，广东潮州人，曾任江苏省安全生产监督管理局副局长、局长，江苏煤矿安全监察局党组成员、局长、党组书记，江苏省应急管理厅厅长、党组书记、党委书记等职。2020年12月，他任宿迁市委副书记、代市长，2021年1月“去代转正”。

周斌出生于1968年10月，江苏泰兴人，曾任常州市武进区区长、武进区委书记、武进国家高新技术产业开发区党工委书记等职，2016年任常州市委常委、新北区委书记、常州高新技术产业开发区党工委书记。2021年6月，周斌荣获“全国优秀县委书记”称号。同年8月，他调任盐城市委副书记、代市长，2022年2月“去代转正”。

吴新明出生于1969年6月，江苏吴江人，曾在苏州工作多年，担任过苏州市商务局局长，虎丘区区长、区委书记等职。2019年12月，他调职“全国经济最强县级市”昆山，任昆山市委书记、昆山经济技术开发区党工委书记。2021年6月，吴新明荣获“全国优秀县委书记”称号。同年9月，他出任南通市委副书记、代市长，2022年2月“去代转正”。

王进健生于1973年9月，江苏常州人，曾在无锡市工作多年，2010年任江阴市委副书记、无锡市对口支援新疆伊犁州霍城县前方工作组组长、伊犁州委常委、霍城县委书记。2013年12月，他任无锡市副市长，2017年12月任无锡市副市长、新吴区委书记，2019年12月任无锡市副市长、江阴市委书记，2020年6月任无锡市委常委。2021年7月，王进健调任扬州市委副书记，8月任代市长，2022年2月“去代转正”。

