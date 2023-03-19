底薪6500人民币 超市招聘引大学生排队

中国湖北一大学招聘会上，某超市6500元（人民币，下同，1266.08新元）的管培生岗位被“哄抢”。

据红星新闻报道，3月16日在湖北一高校举行的招聘会上，有超市6500元底薪招聘管培生、引发众多大学生排队应聘。该企业在招聘海报上给出管培生的无责底薪是6500元起，主要招聘工商管理、设计等专业的学生。

从招聘信息及企业简介可看到，该企业成立于1999年，目前拥有95家连锁超市及一家4万多平方米的大型购物广场。

超市招聘人员透露，底薪6500元招聘大学毕业生来企业做管培生的情况是属实的，对新招聘的大学毕业管培生都是单休制，985、211高校毕业生的底薪会更高一些。6500元里面包含“五险一金”个人缴纳的部分，所以实际到手的话大概在5900元左右。公司目前的休息制度是“单休”。

工作人员说：“目前来应聘的大学生非常多，竞争还是挺激烈的。”

有网友发表评论认为，所谓的“大学毕业生月薪过万”其实并不普遍，6500元的超市岗位被“哄抢”可能才更接近大学生求职的真实情况。也有网友认为，超市此次6500原底薪招聘的主要是管培生岗位，侧重企业管理，这个薪资是合适的。大学生放下身段投入一线工作反而更切合实际。

中国教育科学研究院研究员储朝晖分析说，随着社会的发展，传统意识中的就业“身份意识”会越来越淡化。“只要能够为别人提供服务，又有合理的薪资，那大学生去做基层服务工作无可厚非。”

