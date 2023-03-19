香港研修法律执业者条例　律政司副司长：并非“一刀切”

针对港府向立法会提出修订《法律执业者条例》，规范海外律师参与涉及国家安全案件的诉讼一事，律政司副司长张国钧称，修订条例并非“一刀切”，且香港已较其他普通法司法管辖区开放。

香港壹传媒创办人黎智英聘用英国大律师为其涉香港《国安法》案件辩护引发争议后，香港律政司提出的修订建议，不论案件属民事、刑事或其他性质，任何涉及国家安全案件的海外律师或大律师专案认许，须按例先向特首提出并取得证明书。

综合香港中通社和《星岛日报》报道，张国钧星期天（3月19日）出席电视节目时说，这一修订并非“一刀切”，若案件不涉及国安事件，海外律师仍可来港处理。他指出，律政司提出增设申请前甄别程序及覆核机制，是为了避免“有心人”滥用机制，不断委任海外律师，拖延法律程序、浪费司法资源。

张国钧说，律政司此次修例要从释法和制度设计做好制度前置，形容目前制度上有空隙，为避免到时出现问题“难咎其责”，有必要填补漏洞。

张国钧还说，目前不少普通法国家都不容许海外律师处理案件，也不设专案认许制度，认为香港已较其他司法管辖区开放。

另一方面，针对香港大律师公会约20名成员将于下月时隔五年访问北京，张国钧说，不管是律政司、大律师公会还是律师会，进行法律人才交流、向市民推广法治精神，都是应有之义，律政司与两个律师团体合作十分紧密，可产生协同效应，让律政司工作事半功倍。

