大骂未购物游客 海口一导游被吊销导游证

中国海口官方下令一名导游就大骂未购物游客，向游客赔礼道歉，支付5万元（人民币，下同，9739新元）的罚金，导游证也被吊销。

海口市旅游综合整治办公室星期六（3月18日）在“海口发布”微信公众号上通报，这名杨姓导游的行为造成恶劣社会影响，且情节极其严重，因此做出这项决定。

办公室也责成涉事旅行社向游客赔礼道歉，下令旅行社支付30万元罚金，并将旅行社和杨姓导游违法行为纳入旅游经营服务不良信息，并在海口旅游文化诚信网公示，在全行业通报。

《北京青年报》和央视新闻早前报道，有网民星期五（17日）上载视频，显示三亚一名导游因游客未购物而大骂游客。

这名女导游站在大巴车最前方，手持话筒。有游客说：“什么叫占便宜，你瞧不起谁呀”。导游反问：“我瞧不起谁了？”游客接着说：“那你说1000多块钱占便宜。”

导游之后怒斥：“我没有跟你说话，我跟其他客人讲话。你可以不听，可以下车”“我带团这么久，从来没有遇到过这样的客人”。

据报道，导游情绪激动，大巴车上有其他人劝架。导游最后说：“我无所谓，我现在赶紧把你们带完，我下班。我白白伺候你们几天，我无所谓。但是司机师傅不能，师傅一天就100块，现在我要帮司机师傅卖特产，就这么简单。”

一名游客告诉《北京青年报》，事发当天在一家玉器店有游客提前走了，回到车上后导游提到“花这么点钱出来玩就是住个酒店的费用”“占便宜”之类的话暗讽游客后发生争吵，停下来后导游继续向游客推销椰子糖等土特产。