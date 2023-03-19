贝壳找房2022年亏损近14亿人民币 经纪人减少逾6万人

中国房地产业寒冬波及地产中介，中国中介龙头企业之一的贝壳找房在2022年营收下滑、亏损幅度加大，经纪人数量和门店数量也均出现一定程度的下滑。

综合中国商报和中国国际金融报报道，贝壳星期四（3月16日）晚间披露的2022年财报显示，去年贝壳实现总交易额2万6096亿元（人民币，下同，约5083亿新元），同比下降32.3%；实现净收入607亿元，同比下降24.9%；净亏损13.97亿元，相比2021年亏损的5.25亿元，扩大166%。

数据显示，贝壳交易额下降最大的是新房交易部分，去年总交易额为9405亿元，同比下降41.5%；存量房总交易额则为1万5765亿元，同比下降23.4%。贝壳指出，业绩下滑主要是一线城市的存量房业务及新房业务的总交易额下降，缘于冠病疫情反覆扰动住房市场的恢复，以及新房销售的市场情绪低迷。

上海中原地产市场分析师卢文曦也指出，房产中介处于房地产整个链条的中下游，受行业环境、开发商业绩等影响较大，在2022年房地产市场不景气的背景下出现业绩下滑的情况很正常。

贝壳财报数据还显示，截至2022年末，贝壳的门店数量为4万零516家，较2021年末减少20.6%，其中活跃门店数量为3万7446家，较2021年末减少17.4%。

同时，2022年年末贝壳平台经纪人数量为39万4020名，较2021年的45万4500余人减少了13.3%，其中活跃经纪人数量为34万9681名，同比减少14%。

北京住宅房地产业商会会长黎乃超分析，2022年房地产市场不太景气，贝壳门店开工受到很大影响。在此背景下，贝壳出现大量经纪人流失的情况很正常，因为贝壳平台和门店是合作模式，经纪人没有业绩就没有收入，自然会选择离职。

贝壳有关人员称，尽管门店数量和经纪人数量均出现下降，但平台的门店和经纪人结构、效率却在持续改善。对于未来的业绩，贝壳预计，2023年一季度净收入总额将介于180亿至185亿元之间，比2022年同期上升约43.4%至47.4%。

