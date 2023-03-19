中共印发大兴调查研究工作方案

中国新任总理李强在两会首场总理记者会上提出要“大兴调查研究之风”后，中共中央办公厅印发了《关于在全党大兴调查研究的工作方案》，要求各地区部门围绕重点问题展开调查研究，找到破解难题的办法和路径。

根据中国官媒新华社星期天（3月19日）刊发的工作方案全文，中共中央决定在全党大兴调查研究，称调查研究是中共的“传家宝”，并强调正确的决策和贯彻落实都离不开调查研究。

工作方案指出，当前中国面临的各种风险挑战、困难问题比以往更加严峻复杂，迫切需要通过调查研究把握事物的本质和规律，找到破解难题的办法和路径。工作方案也要求，调研必须坚持党的群众路线，坚持实事求是和问题导向，以解决问题为根本目的。

在调研内容方面，方案提出了12个重点方面，包括贯彻落实中共中央决策部署、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展中的重大问题，推进高水平科技自立自强，扩大国内需求、深化供给侧结构性改革、建设现代化产业体系、落实“两个毫不动摇”、吸引和利用外资，全面推进乡村振兴中的主要情况和重点问题。

其余方面还包括：统筹发展和安全、防范化解重大经济金融风险中的主要情况和重点问题；全面深化改革开放中的重大问题；全面依法治国中的重大问题；意识形态领域面临的挑战；推进共同富裕、增进民生福祉中的重大问题；民众最关心的就业、教育、医疗、托育、养老、住房等现实利益问题；保护生态环境和维护生态安全中的主要情况和重点问题；维护社会稳定中的重大问题；全面从严治党中的重大问题；以及本地区本部门本单位长期未解决的老大难问题。

工作方案还将调查研究主要分为了六个步骤，依次是提高认识、制定方案、开展调研、深化研究、解决问题和督查回访。

工作方案还要求，在调查研究工作过程中，要加强组织领导、严明工作纪律、坚持统筹推进，以及加大宣传力度。

李强在星期一（3月13日）首次亮相两会总理记者会时，要求政府机构大兴调查研究之风。他说：“我长期在地方工作，有一个很深的感受：坐在办公室碰到的都是问题，深入基层看到的全是办法”。