专家指中国甲型流感高峰已过去

中国甲型流感开始趋缓，多地医学专家指感染的病例数开始下降，高峰基本已经过去。

据《健康时报》报道，中国国家流感中心于3月16日公布中国第10周（3月6日至3月12日）流感监测周报时指出，南、北方省份流感病毒检测阳性率上升趋缓。

据中国流感中心数据，第十周中国流感病毒阳性率比第九周上升11.7个百分点，而此前两周则分别上升17.6个百分点和16.1个百分点；除此之外，流感样病例暴发疫情增长速度也有所趋缓，第十周中国流感病例暴发疫情较第九周增加87起，而此前两周则分别增加330起和282起。

来自北京、上海、浙江、河南、河北、黑龙江等多地、超10所三甲医院感染科、呼吸科和急诊科的专家也说，当地医院甲流就诊患者已减少。

湖南省郴州市第一人民医院急诊科主任徐自强说：“我们这里的情况甲流的就诊高峰是在上一周，这一周开始在逐步减少，估计半月后会明显减少，但是目前从临床上来看，还没有完全结束，大概还有一周的时间左右。”

北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾也说，“本周前来就诊的甲流患者有所下降，大概少了10%至20%左右，甲流感染的高峰应该已经过去，病例数也在逐渐下降。”他还说，甲流的感染高峰一般在12月到次年的2月，也就是冬春交接之际，但是今年和往年有所不同，不过总体来看，天气转暖后，甲流的感染也会随之减少。

不过，也有医生担心甲流流感的儿童重症患者有所增加。河南省儿童医院急诊科副主任梁世鹏说，前三年，由于防护得当，孩子生病的机会有所降低，而孩子的免疫系统的成熟是在一次次的“生病”过程中成熟起来的，所以部分孩子对流感的免疫力有所下降。