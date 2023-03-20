中共中央统战部称坚决拥护对原副部长崔茂虎进行调查

中共中央统战部表明，坚决拥护对涉嫌严重违纪违法的中共中央统战部原副部长崔茂虎进行的纪律审查和监察调查。

据中共中央统战部宣传办公室“统战新语”微信公号星期天（3月19日）发布的消息，中共政治局委员、中共中央统战部部长石泰峰日前主持召开部务会会议，通报崔茂虎涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查情况。部务会成员一致表示，坚决拥护对崔茂虎涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查。

会议强调，中共反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固，但形势依然严峻复杂。严肃查处崔茂虎案件，再次彰显了中央坚定不移全面从严治党、坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战的坚定意志和坚强决心，再次向全党发出反腐败无禁区、零容忍的强烈信号，对消除党内隐患、严肃党纲党纪、净化党的队伍具有重要意义，统战部坚决拥护。

会议指出，要以崔茂虎为反面教材，引为镜鉴，深入推进统战系统全面从严治党。要旗帜鲜明讲政治，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

中央纪委国家监委网站上星期六（3月18日）发布消息，中共中央统战部原副部长、国家宗教事务局原局长崔茂虎涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

今年58岁的崔茂虎是云南宣威人，在云南组织系统任职长达25年。他从2007年起担任云南省委组织部副部长10年，2014年起兼任云南省人力资源部和社会保障厅厅长，2017年5月起履新中共丽江市委书记。

2021年5月，崔茂虎升任云南省副省长，半年后进入中共云南省常委，出任省委秘书长。2022年6月，他调入北京履职，出任中共中央统战部副部长、国家宗教事务局局长，直到此次落马。崔茂虎此次受调查相信与在云南工作期间的事情有关。