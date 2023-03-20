四川绵竹有执法人员在警示大会当众被铐走

四川绵竹市交通运输局日前召开警示教育大会。有纪委监委官员向在场的60多名交通执法人员公开宣布，指一名执法人员涉嫌受贿罪，当场将他扣上手铐带离现场。

官方微信公众号“清廉德阳”引述绵竹市纪委监委相关负责人，绵竹市交通运输局在今年3月7日召开“敦促主动说清问题”警示教育大会。该市纪委监委工作人员在会上宣读，“韩某某涉嫌受贿犯罪，移送市人民检察院依法审查、提起公诉……”，随即把他扣上手铐，在会议中途带离大会现场。

据报道，当韩某某听到自己的名字时，脸色一下煞白，站起来时颤颤巍巍。

韩某某被带走后，该市纪委监委官员向交通系统发出主动说清问题“敦促令”，要求“全市交通系统要结合韩某某案例认真查找问题，有违纪违法行为并主动说清问题的，纪检监察机关将依纪依法从宽处理。对拒不交代问题，对组织不忠诚不老实的，一经查实将从严处理”。

该官员还限定有问题人员在3月17日中午前主动投案和说明问题，警告“相关人员把握住机会”。

有参会人员表示，此次警示教育大会最受触动和警醒，“亲眼看到坐在自己身边的人被直接带走，发人深省、令人深思，这样的警示教育直击心灵”。该市纪委监委工作人员说：“法网恢恢疏而不漏，看谁还敢以身试法……”

这是继2022年10月，绵竹市公路路政管理所工作人员苏立接受纪律审查和监察调查以来，该市查处的第二起路政执法人员违纪违法案件。

自开展重点领域突出问题集中整治以来，绵竹市纪委监委共查处问题189个，立案86件，给予党纪政务处分79人，组织处理113人，其中留置六人，移送司法七人，追回资金2528.8万余元（491万新元）。