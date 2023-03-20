四川绵竹有执法人员在警示大会当众被铐走

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更新 / 2023年3月20日 9:35 AM
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发布 / 2023年3月20日 9:20 AM
纪委监委官员在一场警示教育大会上指一名韩姓执法人员涉嫌受贿罪，当场把他扣上手铐带离现场。（互联网）
纪委监委官员在一场警示教育大会上指一名韩姓执法人员涉嫌受贿罪，当场把他扣上手铐带离现场。（互联网）

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四川绵竹市交通运输局日前召开警示教育大会。有纪委监委官员向在场的60多名交通执法人员公开宣布，指一名执法人员涉嫌受贿罪，当场将他扣上手铐带离现场。

官方微信公众号“清廉德阳”引述绵竹市纪委监委相关负责人，绵竹市交通运输局在今年3月7日召开“敦促主动说清问题”警示教育大会。该市纪委监委工作人员在会上宣读，“韩某某涉嫌受贿犯罪，移送市人民检察院依法审查、提起公诉……”，随即把他扣上手铐，在会议中途带离大会现场。

据报道，当韩某某听到自己的名字时，脸色一下煞白，站起来时颤颤巍巍。

韩某某被带走后，该市纪委监委官员向交通系统发出主动说清问题“敦促令”，要求“全市交通系统要结合韩某某案例认真查找问题，有违纪违法行为并主动说清问题的，纪检监察机关将依纪依法从宽处理。对拒不交代问题，对组织不忠诚不老实的，一经查实将从严处理”。

该官员还限定有问题人员在3月17日中午前主动投案和说明问题，警告“相关人员把握住机会”。

有参会人员表示，此次警示教育大会最受触动和警醒，“亲眼看到坐在自己身边的人被直接带走，发人深省、令人深思，这样的警示教育直击心灵”。该市纪委监委工作人员说：“法网恢恢疏而不漏，看谁还敢以身试法……”

这是继2022年10月，绵竹市公路路政管理所工作人员苏立接受纪律审查和监察调查以来，该市查处的第二起路政执法人员违纪违法案件。

自开展重点领域突出问题集中整治以来，绵竹市纪委监委共查处问题189个，立案86件，给予党纪政务处分79人，组织处理113人，其中留置六人，移送司法七人，追回资金2528.8万余元（491万新元）。

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