台媒：马英九此次赴大陆不会有第二次习马会

台湾前总统马英九将于3月27日至4月7日赴中国大陆祭祖，并率领台湾青年学子与大陆学生交流。不过，此行将不会有第二次“习马会”。

据台湾《联合报》报道，这将是马英九在2016年5月20日卸任之后，首次前往中国大陆。他也是1949年两岸分治以来，74年第一位踏上大陆的台湾卸任总统。

根据台湾立法院2019年完成的《国家机密保护法》，明定卸任总统、副总统等涉密人员的出境管制时间最长可达六年。依照规定，马英九的出境管制期在2021年5月19日届满。

马英九此行赴陆不再需要台湾总统府核准，只需要在出发前两天、返台后七个工作日内，向总统府提出书面申报即可。台总统府发言人林聿禅星期天（19日）说，总统府目前尚未接收相关讯息。

马英九此行预计访问南京、武汉、长沙、重庆与上海等大陆城市。为避免错综复杂的政治效应，马英九此行不会与中共总书记习近平进行第二次“习马会”。两人曾在2015年于新加坡会面。

据悉，马英九深知访问大陆会引发政治效应，他不希望到大陆祭祖的单纯愿望卷入国际和台湾境内复杂的政治纷扰，甚至成为台湾内部分阵营政治攻击目标，藉此影响明年大选，决定此行不访问北京，单纯定调赴大陆祭祖。

马英九卸任总统已七年，现在也不是最大在野党国民党的党主席。即便如此，马英九登陆的政治效应仍是变化难测，连国民党都传话希望马英九不要访问大陆，以免坏了国民党2024选举的局。

马英九比谁都清楚无论用哪种名义、何时访问、什么身份访问大陆都会引起反对者的批评声浪、沦为民进党政治提款机。亲近马英九人士说，2023年是两岸融冰的关键时刻，马英九想的只有大局，不是个人的历史定位。

马英九办公室与陆方密集沟通，双方达成共识，不会有第二次“习马会”，大陆方面应允会全力协助马英九访陆。

“习马会”效应太大。马英九目前已不具党主席身份，与习近平会面，出现任何形式或实质上的承诺、谈话、协议，即使是行礼如仪客套过招都将掀起波澜，牵动明年台湾总统大选与美和两岸关系。

身为国民党前主席的马英九，虽然手上已无任何资源，帮助国民党在明年总统选举及立委选举取得胜利他是念玆在兹，访问大陆必须顾虑到国民党的大局。

最重要的是，如果马英九此行带着强烈政治意涵，只求个人历史定位，第二次“习马会”势必会引起剧烈的政治后座力，也势将刺激美国，反过来打台湾牌。此点是马英九最不愿意见到的结果。

相关人士指出，马英九认为两岸因为政治纷扰与疫情因素，学生交流中断多年，两岸人民敌意上升，让他甚感忧心。马英九卸任总统后在东吴大学担任讲座教授，许多陆生与台生一起上课，让他对两岸青年交流的效果与重要性感受深刻。

马英九认为，两岸年轻人彼此交流，相互了解，学生多一分接触，两岸就多一分情谊；友谊愈深厚，冲突发生的机率就越低。