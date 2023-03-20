访港陆客人数首破10万 为陆港通关单日新高

香港与中国大陆全面通关近一个半月，共有近216万人次大陆旅客南下访港，上星期六（3月18日）访港陆客人数首次突破10万人次，写下陆港通关以来单日新高。

据《星岛日报》报道，根据香港政府入境事务处星期天（19日）发布的数据，上星期六中国大陆入境旅客录得10万2458人次，是今年2月6日陆港全面通关以来首破10万人次。

其实，每逢周末都有大批大陆旅客访港，3月第二个星期六便有近九万多人次的大陆旅客入境。自2月6日至3月18日，共有近216万人次大陆旅客访港。

目前罗湖口岸、落马洲支线口岸及高铁西九龙站，是大陆旅客使用最多的三个入境口岸。港府早前预计，随着4月1日起，高铁香港段长途服务全面恢复，香港将迎来更多旅客。

据香港旅游业监管局公布的数据，2月6日至3月13日，共收到1842个大陆旅行团的访港登记，平均每日近50团。

香港餐饮联业协会会长黄家和说，陆港通关对香港饮食业确实有帮助，但目前暂时未恢复至疫情前水平。

黄家和提到，以往五一黄金周都会有很多大陆游客到香港购物和饮食，但近年热潮已过，香港要与其他大陆城市竞争。他相信，黄金周会有更多大陆旅客访港，但预料要到下半年，整体生意才能恢复到较正常状态。

香港旅游促进会总干事崔定邦说，大陆旅客以自由行为主，情况与疫情前相同，预计日后“自由行旅客、大陆旅行团都会一路增多”。他相信，交通、酒店、零售等各个行业都能受惠。