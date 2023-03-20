美留学生赴中国人数暴跌97％

中国过去几年严厉的清零防疫封控使美国大学生留学中国的人数降至20多年来的最低点，在2020-21学年只有382位，比两年前暴跌97％。专家表示，即便在中国开放边境后，随着地缘政治紧张局势加剧和美中关系急剧恶化，美国学生是否会重返中国留学，前景仍不明确。

据《华尔街日报》报道，根据最新数据，2020年至2021学年美国人在中国留学人数从2018年至2019学年暴跌了97％，更是远低于10年前高峰时期的近1万5000人。

尽管中国今年1月重新开放关闭了三年的边境，清除了外国留学生前往中国的最大障碍，但包括中美之间日益紧张的地缘政治纠纷等其他因素上升，意味着需要数年的时间才可能看到美国赴中国留学人数回升到疫情前水准，而且是否能回到以往的水准也不确定。

纽约大学上海国际校区的管理教授詹森说，目前还看不到未来美国学生重返中国的人数会显著改善。他说，外界不仅担心边境控制可能重新实施，而且美国对中国的不信任持续加深，也让美国学生避开中国。这样的结果将是对中国越来越缺乏理解。

从2010年代开始，在中国的美国留学生人数便开始减少。有专家将此归咎于中国经济增长开始减缓，以及外界认为中国收紧对外交流。在冠病疫情开始后，美国学生基本上停止了海外留学，不仅仅是对中国，也包括其他国家。

有些专家担心，全球两大经济体之间民间交流的减少，可能进一步加剧两国之间的地缘政治敌对。北京首都师范大学的语言教授莫瑟说，随着美国对中国的公众观感恶化，更多美国大学将在短期赴中国学习的专案上遇到困难。