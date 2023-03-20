卢文端：组建中央港澳办预示港澳台工作领导体制趋同化

中国全国侨联副主席卢文端说，中国大陆组建中央港澳工作办公室是理顺和加强港澳工作领导体制，预示港澳台工作领导体制趋同化。

卢文端星期一（3月20日）在《明报》撰文指出，中国组建中央港澳工作办公室，既是要更有效保障香港在强国建设中更好地发挥作用，也预示港澳台工作一体化趋势。

卢文端进一步解释，港澳台工作一体趋势当中有两重意义，包括理顺和加强港澳工作领导体制。他说，自中央港澳工作协调小组转变为中央港澳工作领导小组后，中央港澳工作的领导体制开始成形。

卢文端指出，现时香港由乱转治走向由治及兴的过程，证明这种领导体制能有效维护国家主权、安全和发展利益，及保持香港长期繁荣稳定。面对日益复杂的国际环境，直接组建中央港澳工作办公室，加强中央对港澳工作的领导，可以在体制机制上保证香港于强国建设中更好地发挥作用。

卢文端也认为，中央港澳工作办公室的设立，显示港澳台工作领导体制趋同化。因为组建中央港澳工作办公室后，将与中央对台湾工作，即中共中央台湾工作办公室与国务院台湾事务办公室“一个机构，两块牌子”完全一样。他指，这当然不止名称字眼的简单相同，而是体现之间的相关性和实质联系。

他认为，从中共二十大报告到习近平人大会议闭幕会上的重要讲话，都是将推进“一国两制”实践和祖国统一大业放在一起论述。而推进祖国统一，是强国建设的重要组成部分。香港率先实行“一国两制”，在参与强国建设中，如何为推进祖国统一大业发挥特殊作用，是香港需要重视的问题。