港金管局称瑞信事件未对香港市场构成重大风险

香港金融管理局和证券及期货事务监察委员会，对瑞银集团确认收购瑞士信贷集团表示欢迎，并指瑞士信贷事件未对香港市场构成重大风险。

为防止信心危机威胁到全球金融市场，在瑞士政府的牵线搭桥之下，瑞银集团同意以30亿瑞郎（约43.4亿新元）收购竞争对手瑞信集团，并承担高达54亿美元（72亿新元）的亏损。

瑞士央行当地时间星期天（3月19日）作出上述宣布，并将向瑞银提供1000亿瑞郎的流动性援助；同时，瑞士政府将为瑞银接管瑞信资产的潜在损失提供90亿瑞郎的担保。

香港金融管理局星期一（3月20日）在官网发布新闻稿说，该局和证券及期货事务监察委员会对上述并购交易表示欢迎。

根据新闻稿，金管局说，瑞士信贷在香港的业务，包括一家受金管局监管的瑞士信贷香港分行、两家受证监会监管的持牌法团，所有公司当天均照常营业。客户可以继续透过该分行存取存款，以及使用瑞士信贷提供的交易服务买卖香港股票和衍生产品。

金管局说，瑞士信贷银行股份有限公司香港分行总资产约为1000亿港元（171亿新元），占香港银行业总资产少于0.5%，香港银行业对瑞士信贷的风险承担不大。香港银行体系保持稳健，资本及流动性状况充裕。2022年底香港注册认可机构的总资本比率为20.1%，远高于8%的国际最低要求。第一类机构的季度平均流动性覆盖比率在2022年第四季为162.3%，远高于100%的法定最低要求。

金管局还说，此外，瑞士信贷的持牌法团并非股票市场和衍生产品市场前十大活跃经纪商。截至2023年2月底，瑞士信贷是第九大上市结构性产品发行人，占未到期单位的总市值约4%。整体而言，没有对香港市场构成重大风险。

金管局与证监会将继续与瑞士当局保持紧密联系，并密切监察金融市场运作。