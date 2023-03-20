访陆是否会见高官 马英九基金会：客随主便

台湾前总统马英九3月27日将以祭祖和交流之名率团访问中国大陆，针对此行是否与大陆高官会面，马英九基金会执行长萧旭岑回应“客随主便”，并称此次去祭祖及率领台湾青年学子赴陆交流是单纯的事情，本来就没安排到北京。

综合台湾《自由时报》《联合报》和中时新闻网报道，萧旭岑星期一（3月20日）召开记者会正式宣布，马英九将于3月27日至4月7日访问中国大陆，依序前往南京、武汉、长沙、重庆、上海等城市，行程定调为湖南湘潭陆祭祖，并率领30名台湾青年学子与大陆学生进行交流。

萧旭岑说，在上午开记者会前，相关报告已经同步送到总统府。据了解，马英九此行赴陆先前已知会过国民党中央。

针对此行是否与中共政治局常委王沪宁等大陆涉台高官见面，萧旭岑说，马英九此行是单纯到大陆祭祖，路线是在华中地区，本来就没安排到北京，是否与官员会面将“客随主便”。

萧旭岑说，马英九卸任后，对岸无论民间或官方都有相当多热情邀约，因为马英九对两岸有相当多贡献，希望他能去大陆看看，但一方面蔡政府延长对他的管制，2021年遇到疫情大流行，迟迟无法成行，今年初大陆解封，春暖花开，又是清明节，回大陆扫墓祭祖符合慎终追远的做法。

对于此行与总统蔡英文访美行撞期，萧旭岑说，马英九此行是农历年前就规划，根本不知道蔡英文有访美行程，这只是巧合；马英九此行是单纯祭祖，不会有太多政治活动，也没预期会碰到谁。

针对与大陆官员的称呼问题，萧旭岑说，马英九无论到哪都是“中华民国”前总统是无庸置疑的，但因为两岸互不承认主权，互不否认治权，所以2015年在新加坡“马习会”就互称“先生”，这次大陆方面也是用“马英九先生”尊称马英九。

萧旭岑说，此行是前往大陆祭祖和学生交流，马英九的三名姐姐一个妹妹都将同行，马英九太太周美青有事不会前往。同行人员还包括总统府前秘书长曾永权、卸任总统办公室主任王光慈、政治大学东亚所名誉教授邱坤玄和政治大学法律系副教授廖元豪和马英九基金会大九学堂30名青年学子。

萧旭岑说，此行另一个重点是两岸青年学子交流。马英九认为，两岸年轻人交流对话可以降低紧张局势，两岸情势越来越紧张，就是因为两岸人民的敌意上升。若是能多增进一分情谊，风险就能减少一分；解铃还须系铃人，两岸青年多交流，让大陆了解，台湾不是敌意相向，那就还有很多可以谈，也能将紧张降到最低。

萧旭岑说，马英九认为对缓解两岸紧张情势，为两岸和平尽心尽力，他责无旁贷。马英九也认为两岸越是交流，气氛就能越缓和，尤其现在国际局势复杂，两岸是一定要交流的，没交流就没善意，没善意就没有和平。

马英九此行规划造访多个抗战地点，包括南京大屠杀纪念馆、重庆抗战遗址、四行仓库抗战纪念馆，萧旭岑说，马英九非常重视对日抗战的历史，有机会到大陆去就想带学生去看看，要知道战争惨烈，和平得来不易。