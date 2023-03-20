台总统府盼马英九访陆展现两岸交流对等尊严

台湾总统府星期一（3月20日）证实，收到前总统马英九访陆申报，希望他此行能展现台湾民主自由的价值与两岸交流对等尊严的立场。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中时新闻网报道，台湾总统府发言人林聿禅星期一（3月20日）说，总统府已于今早收到前总统马英九的出访申报，基于马英九出境管制期限已届满，总统府尊重他祭祖的规划，了解相关安排后，并洽相关单位，就马英九此行的安全等事宜给予必要协助。

林聿禅也说，由于这段期间，适逢国际社会正聚焦俄罗斯入侵乌克兰，以及中国大陆在台海、印太周边持续军事扩张的敏感时刻，前总统马英九此行前往中国大陆访问，仍期盼马英九作为前任“国家元首”，此行能够向对岸及世界展现符合“国家”利益与“国民”情感的作为，展现台湾民主自由的价值与两岸交流对等尊严的立场。

马英九将于3月27日至4月7日赴中国大陆祭祖，刚好与总统蔡英文访美时间点重叠，外界担忧会否冲击蓝营2024年大选。国民党主席朱立伦星期一说，他乐见两岸交流，希望透过这样让两岸更和平，相信马英九会坚持“中华民国”立场，对民众、国民党期待做出回应，祝福对方。

被视为国民党2024年总统人选热门的新北市长侯友宜则回应，“两岸人民关系条例”已有相关规定，大家按照相关规定来做都予以尊重。

民进党星期一痛批，马英九身为前总统，却在大陆对台文攻武吓不断之际赴陆，此举就是拥抱绥靖主义，向国际社会释出台湾对中国大陆侵略扩张让步的错误讯息，台湾民众也无法接受“中华民国”卸任元首成为大陆促统下的一枚棋子。

民进党立法院党团同天指出，期望马英九的祭祖之旅平安、顺利，保有“中华民国”前总统的尊严。由于马英九曾反对蔡英文所提的“两岸互不隶属”，民进党党团担心，马英九此行将成为国际社会错误解读两岸情势或人民主权意志的关键，希望他别做出台不利的宣示。

民众党立法院党团总召邱臣远星期一受访时说，在目前两岸情势紧张状况下，民间交流有其必要，他们也乐见，但提醒马英九“应避免沦为中共统战的工具”。

此外，马英九因在担任国民党主席时，涉入出售中影、中视、中广的“三中案”，目前仍在高等法院审理中，台湾高等检察署说，目前案情主要在国民党前立委蔡正元部分，台高检暂时不会向合议庭声请对马英九限制出境。

“三中案”一审马英九判决无罪，经检方上诉，目前由高院审理中。台北地检署在当初重启调查后，查出前立委蔡正元趁中影交易涉嫌侵吞2.8亿新台币（1229万新元）将他起诉，一审蔡正元被依业务侵占罪判刑三年半，违反商业会计法判刑留个月，但他均否认犯罪，当时高院曾认为他有逃亡之虞，将蔡正元限制出境、出海。