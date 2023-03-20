台媒：王沪宁和宋涛或分别会见马英九

台湾媒体引述消息人士报道，中国大陆全国政协主席王沪宁和大陆国台办主任宋涛或将分别在上海和南京会见台湾前总统马英九。

据台湾《联合报》星期一（3月20日）报道，马英九将于3月27日至4月7日赴中国大陆祭祖并交流。北京消息人士指出，中共中央对台工作领导小组副组长、中国大陆全国政协主席王沪宁可能在上海与马英九会面，大陆国台办主任宋涛则预计在南京会见马英九。

针对马英九即将访陆，大陆国台办发言人马晓光星期一表态称，“大陆方面欢迎马英九先生来大陆祭祖、参访”，并带领台湾青年学生前来交流。

马晓光说，“慎终追远是中国人的传统，清明节祭拜祖先是两岸同胞共同的习俗”。两岸青年加强交流交往，能够为两岸关系和平发展增添新生力量、注入青春活力。“我们愿意为马英九先生来访提供必要协助，祝他此行一切顺利”。

据《联合报》掌握的讯息，马英九此行预计访问南京、武汉、长沙、重庆与上海。为避免错综复杂的政治效应，马英九此行不会与中共总书记习近平举行第二次“习马会”。

北京消息人士称，按上次国民党副主席夏立言访陆模式，马英九此次到访的大陆各省市，当地中共一把手即省市委书记都将出面会见并宴请。尽管不会有第二次“习马会”，但王沪宁和宋涛可能分别在上海及南京与马英九会面。

另据上海消息人士透露，大陆各地台办都已在积极筹备马英九到访相关事宜，并高度期待他的到访。