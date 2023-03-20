中非共和国中资金矿遇袭 中国大使馆提醒避免首都以外旅行

中非共和国一家中资金矿遭武装袭击，造成九名中国人死亡、两人重伤。中国驻中非共和国大使馆提醒中国公民避免在首都班吉以外的地方旅行。

据中国驻中非使馆网站，使馆星期天（3月19日）发布声明说，中非共和国外省近日出现多起针对外国矿企工人的恶性安全事件，造成人员伤亡。鉴于当前外省地区安全风险，大使馆再次呼吁中国公民勿前往中非首都班吉以外地区。

据法新社报道，中非共和国班巴里地区（Bambari）一座矿坑星期天（3月19日）惊传遭武装分子袭击，造成九名中国公民死亡。班巴里市长马奇帕塔（Abel Matchipata）透露，事件发生在当地时间清晨5点左右，这座矿坑距离班巴里25公里左右。这些中国工人是在黄金海岸集团经营的地点工作。

中国外交部发言人星期一（3月20日）就中资民营企业在中非遭袭击事件表明，中国国家主席习近平已作出重要指示，要求全力救治伤员，及时做好善后，依法严惩凶手，确保中国公民安全。

发言人指出，非洲等一些国家安全风险高企，中非共和国除首都班吉以外其他地区安全风险等级均为红色，也就是极高风险。外交部表示，将继续会同主管部门和地方人民政府，并指导中国驻外使领馆进一步采取有效措施，全力维护在非洲中国公民和企业安全。

中非共和国是非洲大陆中部的内陆国家，人口约500万，国土面积62.3万平方公里。该国拥有钻石、黄金、铀、镍、锰等多种矿藏。近年来，该国治安环境恶化，一些中国公民成为了匪徒绑架、勒索的重点目标。