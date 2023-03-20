台媒：马祖士兵留字没肉吃未受处分

台湾马祖防卫指挥部莒光地区士兵3月5日在沙滩留字抱怨没肉吃，引起社会广泛关注。据悉，该士兵未受处分，目前人在休假中。

据台湾《中国时报》星期一（3月20日）报道，台湾国防部长邱国正并未怪罪上述士兵，陆军也未处分他，该士兵服四个月军事训练役，2月分发到马祖防卫指挥部莒光地区部队，目前人在台湾休假。

据悉，台湾外岛部队的罐头食品有战备存量，到一定时间就会补新货，快到期罐头则拿来做菜；莒光部队本月4日、5日两天确实受到军租民船补给问题而缺肉，所以拿出牛肉罐头当午餐，并没让士兵饿肚子。

台军方官员说，上述官兵不是抱怨，是抱着好玩心态，在沙滩留写下“马防部伙房都没肉，肚子饿都吃罐头泡面”、“马防部伙房主菜是白饭”，本来以为过一两小时涨潮，海水就会把字冲刷掉，未料当天退潮慢了些，被居民拍下，意外引来一场大风波。

消息曝光后，台湾国防部长邱国正说他想探访部队，但因需赴立院备询走不开，向部队士兵道歉，表示以后不会再发生这样的事。

台陆军未对上述士兵做任何惩处，马防部本月5日当晚即申请派专机送冷冻肉品应急，并非媒体报道后，军方才关心部队缺肉问题。

至于金门二胆陈姓上兵逃亡到大陆的通缉令已发布，追诉时效为20年。

据台军方官员研判，陈姓上兵应是欠债叛逃，而是有计划所为，因二胆岛海面警戒线之外，遍布大陆渔船，陈姓上兵可能认为只要游到大陆渔船旁求救，便有希望到对岸，于是赌一把。

至于所谓陈兵打电话向中国大陆海警求救，研判应是大陆渔船救起陈姓上兵后，再通报大陆海警前来处理，而不是陈姓上兵游不动，主动以手机连络大陆海警。