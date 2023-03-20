中国海关总署回应港口空箱堆积：国际市场看好下阶段出口能力

针对有报道称中国港口出现大量集装箱空箱堆积情况，中国海关总署回应，集装箱堆积原因包括前段时期新集装箱投放量过大、国外疫情缓解后空箱短期大量回流等，但某种程度上也反映国际市场依然看好中国下阶段出口能力。

中国国务院新闻办公室于星期一（3月20日）举行新闻发布会，有记者提问，海关总署不久前发布数据，中国今年前两个月进出口总值下降0.8%，港口的集装箱空箱数量增加，引发了大家对今年进出口外贸的担忧。

海关总署署长俞建华回应说，集装箱堆积原因包括前一个时期新集装箱投放量过大、国内堆存成本较低、国外疫情缓解后空箱短期大量回流，也有季节性规律作用。

俞建华说，大量空箱在中国港口蓄势待发，某种程度上也反映了国际市场依然看好中国下一阶段的出口能力。从海关最新数据看，2月下旬以来，出口用箱量在持续增长。

另据央视新闻报道，有记者日前走访宁波舟山港最大的集装箱装卸码头时发现，在第三集装箱码头，长达3.74公里的码头岸线几乎停满了集装箱货船，港口桥吊忙着装卸货物。沿着码头有49台桥吊，其中有45台桥吊都在正常作业。

不过，码头也出现集装箱空箱堆积的情况。码头工作人员介绍，四层以上的集装箱叠在一起的，基本就都是空箱。港口负责人透露，目前港口里存放的空箱数大约是14万标准箱。

宁波北仑第三集装箱码头有限公司营运操作部副经理吴光继说，按照正常生产水平，这是正常可接受的一个范围值。他解释，码头出现集装箱空箱堆积的情况，一方面原因是外贸的空箱回流，第二个是新增加的集装箱在整个生产和使用周期后，导致大批量的回流。

公开数据显示，集装箱海运市场在2021年行情高涨，全球生产了超过700万标准箱的集装箱，是常规年份的近三倍。如今，港口拥堵、“一箱难求”的时期已经过去，集装箱供应和需求的“一增一减”，造成了现阶段空箱较多。

有专家指出，港口空箱数量、集装箱运费等等虽然是观测外贸发展趋势的一些指标，但并不是全部指标。中国商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明说，集装箱运价在疫情后曾屡创新高，现在随着海运市场正常化而开始下跌，这也是运价恢复正常的必然结果。所以这些指标（变化）并不意味着中国的外贸规模会下降。