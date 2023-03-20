韩女天团BLACKPINK效应 台湾拟修法重惩黄牛党

韩国女天团BLACKPINK台湾演唱会3月18日和19日在高雄开唱，黄牛票炒到每张40万新台币（下同，1万7562新元）。台湾文化部表明最快3月底修法，对黄牛党予以重罚。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾文化部长史哲星期一（3月20日）上午在电台节目访问时重申，文化部预计最快3月底、4月初修文创法重罚黄牛党。行政院目前研拟两大遏止方向，一种是罚黄牛党写程式再买票的大量扫票，黄牛集团是透过写程式让机器人大量扫票，针对机器码的扫票，目前文创法没有相关法源针对此源头。另一种是对转手票券抽10%以上的黄牛党处以重罚。

史哲说，此次BLACKPINK来高雄举行演唱会，除黄牛党问题外，另一个问题是诈骗。喜欢BLACKPINK的粉丝年龄层很低，许多粉丝不到20岁，他们追星疯狂投入，如果政府没有办法设立一个好的制度，“满令人伤心”。

为有效抑制黄牛，台湾行政院已召开多次跨部会协商会议，文化部提出“文化创意产业发展法”修正草案。

根据文化部提出的文创法修法，增订第10条之1，修正条文明定，艺文表演票券以超过票面金额10%对价贩售或代购者，按票券张数，处每张票券价格5倍至30倍罚锾；以虚伪资料或其他不正方式，利用电脑及其相关设备购买艺文表演票券，取得订票或取票凭证，致损害购票公平性者，处一年以下有期徒刑，或并科100万新台币以下罚金。

文创法也增订第27条之1，引导民间资金投入文创产业享有租税减免，修正草案规定，营利事业及个人投资重点性文创事业，包含公司、有限合伙及专案等，其应纳营利事业所得税的年度起五年内抵减各年度营利事业所得税额。其每一年度得抵减总额，以不超过该营利事业当年度应纳营利事业所得税额50%为限。