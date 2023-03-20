蔡英文盼英国支持台湾加入CPTPP

台湾总统蔡英文星期一（3月20日）会见英国国会议员斯图尔特率领的参访团时说，她希望英国能支持台湾申请加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）。

台湾外交部官网公布，斯图尔特（Bob Stewart）应台湾政府邀请，从3月19日至24日率团访问台湾。与他同行的五名国会议员是巴特勒（Rob Butler）、阿瑟顿（Sarah Atherton）、辛格（Tanmanjeet Singh Dhesi）、阿夫扎尔·汗（Afzal Khan）和里默（Marie Rimmer）。

综合台湾《自由时报》和路透社报道，蔡英文总统星期一下午会见参访团时说，近年英国国会挺台湾的力量越来越大，期待双方在维护区域和平及各领域发展都能深化交流合作。

蔡英文说，这是英国国会本届会期首次访问台湾，相信将为双方带来更紧密的交流，像去年2月英国下议院在斯图尔特发起下举行台英友谊与合作辩论，去年11月英国国会外交委员会也访台，展现对台湾的重视。

蔡英文说，感谢英国从2021年起多次透过七国集团（G7）等多方平台，重申维护台海和平及稳定的重要性。英国是台湾推动离岸风电产业的关键伙伴，已有超过30家英国业者在台湾设立营运办公室。

蔡英文说，除离岸风电外，台湾和英国在供应链的韧性、网络安全、医疗生技产业等领域也能相辅相成，创造双赢，祝福英国顺利加入CPTPP，也希望英国秉持高标准的精神支持台湾的申请入会案，让台英能够持续深化伙伴关系。

中国大陆驻英国大使馆星期天（19日）在官网发文批评英国国会议员代表团访问台湾，并警告任何损害中国利益的行径，必将受到中国大陆有力反击。