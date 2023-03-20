中国称美国应切实尊重各国自主决定外交政策权利

针对有报道称，美国在洪都拉斯总统卡斯特罗表示希望同北京建交后开始对洪都拉斯进行外交施压，试图劝说洪方在同北京达成协议前收回决定，中国外交部发言人说，美国应切实尊重各国自主决定外交政策的权利，停止干涉有关国家主权事务。

路透社上星期六（3月18日）引述消息人士报道，洪都拉斯总统卡斯特罗宣布计划与北京建交后，华盛顿向洪都拉斯政府施加外交压力，希望洪都拉斯在还没与中国政府达成协议前改变主意。

中国外交部发言人汪文斌星期一（20日）在例行记者会上回应上述提问时说，世界上181个国家在一个中国原则基础上同中国建交的事实充分证明，同中国建交是顺应历史发展大势和时代进步潮流的正确选择。中方欢迎洪都拉斯政府关于发展对华关系的积极表态，愿在平等和相互尊重基础上，同洪都拉斯建立和发展双边关系。

汪文斌指出，近年来，中国相继同巴拿马、萨尔瓦多、多米尼加、尼加拉瓜等国建立或恢复外交关系，双边务实合作积极推进，为有关国家人民带来巨大扶持。任何主权国家都有权自主选择发展同别国的外交关系，其他国家无权干涉。如果美国对洪都拉斯外交施压的报道属实，这恰恰说明，美方有关“各国基于主权自行决定外交政策”的表态纯属空话。

汪文斌说：“美国自己40多年前就在承认一个中国原则基础上同中国建交，有什么资格来剥夺阻挠其他国家同中国建交、发展关系的权利？”

他指出，美国应当摒弃过时的“门罗主义”思维，切实尊重各国自主决定外交政策的权利，停止干涉有关国家主权事务。