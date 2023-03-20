中国官媒：房市局部复苏非全面回暖 盲目涨价不可取

中国70个大中城市房价出现企稳迹象，一些地方的楼盘近日出现变相涨价的迹象，中国官媒发文提醒，局部复苏不意味着楼市全面回暖，房企盲目涨价不可取。

官媒《证券日报》星期一（3月20日）在头版发表评论文章，提到北京、南京、苏州、昆明等地多个楼盘近日“喊话”或已变相涨价的现象。

文章写道，多地楼盘提价的背后逻辑是基于楼市复苏，但这并不意味着房地产市场进入“全面上行”通道。部分核心一、二线城市房产交易活跃度提升，主要是房贷利率下调、降低首付比例等政策持续得到优化，彼时释放的利好信号传导至市场端，转化为此时的实际成交量。但多数三、四线城市购房者观望情绪依旧浓厚，当地市场仍未走出“横盘”阶段。

文章指出，当下楼市总体趋稳，但结构性特征明显，“一房难求”与“鲜有问津”的楼盘同现，局部复苏不意味着全面回暖，且房价单边看涨时代早已结束。

文章提醒，在如此淡市中出现“旺销”现象，房企一味盲目跟风涨价并非解困良药，而急迫涨价可能会错失最优去化窗口期，让企业现金回流能力再度受挫。

文章还说，当前市场仍存不确定性，累积需求的扎堆释放能否持久有待观察，购房者的信心也还未完全恢复，价格仍旧是触动购房者敏感神经的关键要素。

另外，对房企而言，偿债高峰还未翻过去，建议房企稳住心态，丰盈现金流还债保住信用体系，做好“保交楼”工作稳住客户满意度。

文章最后强调，房企要深刻认识到“稳地价、稳房价、稳预期”仍然是主基调，应以回笼资金为第一要务实现良性循环和弯道超车，促进房地产市场平稳发展。

在冠病疫情防控转向、地方调控放松的背景下，2月中国全国楼市成交量放大，价格企稳回升。

中国国家统计局3月16日公布2月70个大中城市商品住宅销售价格变动情况，新建商品住宅方面，2月一二线城市的销售价格分别环比上涨0.2%和0.4%，三线城市的销售价格由环比下降0.1%转为环比上涨0.3%。

二手住宅方面，2月一线城市的销售价格环比上涨0.7%，涨幅环比扩大0.3个百分点；二三线城市的销售价格由环比下降0.3%转为上涨0.1%。