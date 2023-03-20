中国驻荷兰大使：扩大芯片制造技术出口限制将产生不明后果

中国驻荷兰大使谈践说，荷兰政府扩大对华出口先进芯片制造技术的限制将产生不明的后果。

据路透社报道，谈践在《荷兰金融报》（Het Financieele Dagblad）星期一（3月20日）刊登的一篇采访中说，“我不会猜测反限制措施，但中国不会简单地吞下这口气。”

荷兰政府在3月初宣布进一步限制荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）一些半导体设备的出口。除了最先进的技术之外，低一档的产品也被禁止出口。阿斯麦说，这意味着，公司将不能在中国销售其第二先进半导体技术，深紫外线光刻技术（Deep Ultra Violet lithography）产品系列的芯片制造机器。

身为欧洲最大半导体生产设备制造商，ASML自2019年以来一直被限制向中国出售其最先进，对制造某些先进芯片至关重要的极紫外光刻机（EUV）。美国上个月也与荷兰和日本达成限制对中国出口先进芯片制造机器的协议，削弱中国建设芯片的产能。

谈践说，美国及其盟友的做法与国际贸易规则相冲突，破坏全球范围内的增长和供应链的稳定。他说：“如果荷兰真的这样做，将对我们的经济合作和我们的关系产生负面影响。”

中国是荷兰仅次于德国的第二大进口来源国，进口商品包括一些再出口的商品，以及其在国内安装的大部分太阳能电池板。

