中共政治局常委蔡奇出任中办主任

中国官媒报道显示，中共政治局常委蔡奇已兼任中央办公厅主任，成为一名兼具常委身份的中南海“大内总管”。

央视晚间《新闻联播》星期一（3月20日）报道中共总书记、中国国家主席习近平出访俄罗斯的新闻时提到，陪同习近平出访的包括“中共中央政治局常委、中央办公厅主任蔡奇”。这相信是蔡奇第一次以中办主任身份公开亮相。

原中办主任丁薛祥在上周闭幕的全国两会（人大、政协年会）上接任国务院副总理后，港媒曾猜测蔡奇有可能接任中办主任。

早前的新闻画面也显示，丁薛祥和蔡奇在两会期间曾一道陪同习近平参加江苏代表团审议，有观察人士解读这是丁薛祥与蔡奇交接中办工作。

中办作为直属中共中央委员会的办事机构，除了掌管中央文秘、会议、档案等行政工作，还负责高层领导的医疗、安保、通信等后勤服务工作。中办主任素有“中南海大内总管”之称，通常都由深受中共总书记信任的高干担任。

今年68岁的蔡奇是福建尤溪人，曾长期在福建和浙江工作，与习近平在闽浙两地共事多年，被外界视为由习近平旧部组成的“之江新军”一员。

习近平在2012年出任中共总书记，两年后蔡奇从浙江调入中央，担任新成立的中央国家安全委员会办公室副主任，隔年跻身正部级。

2016年，蔡奇出任北京市委副书记、代市长，隔年1月升任北京市长，5月升任市委书记，并在同年底跻身中共政治局委员，成为极少数以非中央委员身份直接进入政治局的干部。

去年10月的中共二十大后，蔡奇出任中共政治局常委、中央书记处书记。他在七名政治局常委中排名第五，在七名中央书记处书记中排名第一。

过去许多年来，由政治局常委兼任中办主任的安排极为罕见。丁薛祥在二十大前任职中办主任时，也只是政治局委员。分析认为，蔡奇以常委身份兼任中办主任，象征中共领导体制的一次改革，也提升了中办在党务系统中的地位和权威。

中共中央系统下属有办公厅、中组部、中宣部、统战部、中联部等部门。此前办公厅与中组部、中宣部的地位相等，都由政治局委员担任负责人。蔡奇以政治局常委身份出任中办主任，表明中办的地位今后明显高于中央其他部门。