中国官方通报去年东航空难调查进展：还在进行中

空难发生一周年之际，中国民航局通报了去年东航MU5735飞机坠机事故的调查进展情况。

根据中国民航局官网星期一（3月20日）发布的通报，由于该起事故非常复杂、极为罕见，截至目前调查还在持续深入进行中，后续还将根据调查进展情况及时发布相关信息。

去年3月21日，东方航空波音737-800型客机，在执飞MU5735昆明长水机场至广州白云机场航班时，起飞64分钟后自8900米高空快速下降，坠毁于广西壮族自治区梧州市藤县埌南镇莫埌村附近。飞机撞地后解体，机上123名旅客、9名机组成员全部遇难。

通报说，中国民航局依据有关规定，会同有关部门对事故开展了深入、细致、严谨的技术调查工作。一年来，技术调查组对飞机残骸进行详细检查，确定坠地前飞机关键操纵部件可能的工作状态，对100余件重要残骸进行实验，分析损坏原因；对机组成员的资质能力、航班运行、飞机适航维修、航空公司组织管理等情况开展调查。

有关部门还对空中交通管制服务，机场地面保障，旅客、行李、货邮的安检和装载，危险品载运等情况开展调查，并结合相关数据对飞机最后阶段飞行状态进行分析，使用飞行模拟机和真机开展模拟验证。

通报说，截至目前，技术调查组开展了现场勘查、资料检查、人员访谈、实验分析等大量工作，后续技术调查组将在前期工作基础上，继续开展原因分析及实验验证等工作，并根据调查进展情况及时发布相关信息。

中国民航局于去年4月20日空难发生一个月后，公布了事故的初步调查报告。航空专家当时分析，黑匣子中的数据将是确定坠机原因的关键，并预计至少需要一年时间才能完成调查。

