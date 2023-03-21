习近平与普京谈乌问题：冲突最后都要通过对话和谈判解决

中国国家主席习近平在与俄罗斯总统普京谈到乌克兰问题时说，历史上看，冲突最后都需要通过对话和谈判解决。越是矛盾尖锐，越不能放弃对话努力。

据新华社报道，当地时间星期一（3月20日）下午，抵达莫斯科访问的习近平应约在克里姆林宫会见普京。

习近平说，无论是他在中共二十大上连任中共中央总书记，还是前不久再次当选中国国家主席，普京都第一时间发来贺电，他对此深表感谢。俄罗斯明年将举行总统选举，习近平称，在普京坚强领导下，俄罗斯发展振兴取得长足进展，他坚信俄罗斯人民一定会继续给予普京坚定支持。

习近平说，中俄关系发展到今天，有其深刻的历史逻辑。作为最大邻国和全面战略协作伙伴，中俄关系在各自外交全局和对外政策中都占据优先地位。中国历来奉行独立自主的外交政策。把中俄关系巩固好、发展好，是中方基于自身根本利益和世界发展大势作出的战略抉择。中方同俄方加强战略协作的大方向坚定不移。中俄都致力于实现国家发展振兴，都支持世界多极化，都推动国际关系民主化。双方要进一步深化各领域务实合作，加强在联合国等多边平台的协调配合，助力各自国家发展振兴，做世界和平稳定的中流砥柱。

双方就乌克兰问题深入交换意见。习近平说，在乌克兰问题上，和平、理性的声音在不断积聚，大多数国家都支持缓和紧张局势，主张劝和促谈，反对火上浇油。历史上看，冲突最后都需要通过对话和谈判解决。不久前，中方专门发表了立场文件，呼吁政治解决乌克兰危机，反对冷战思维，反对单边制裁。中方认为，越是困难重重，越要为和平留下空间；越是矛盾尖锐，越不能放弃对话努力。中方愿继续为推动政治解决乌克兰问题发挥建设性作用。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，普京当面再次祝贺习近平连任中国国家主席，普京说：“这是因为中国人民和人民代表对你过去十年工作的高度肯定。”

普京说：“近几年，中国实现了发展的巨大飞跃。这使全世界产生了真正的兴趣，我们甚至有些羡慕中国。”

对于中方最近提出的和平解决乌克兰问题的计划，普京说，俄方已经“仔细看了”这份文件，并打算稍后进行讨论。

普京说：“总的来说，我们在国际舞台上的相互协作，肯定有助于加强世界秩序和多极化的基本原则。”

习近平星期一（3月20日）抵达莫斯科，与中国的战略伙伴、此时正面对战争罪指控的普京举行会谈。

普京曾在去年2月初访问北京，中俄随后发表联合声明，宣示“两国友好没有止境，合作没有禁区”。几个星期后俄罗斯入侵乌克兰，在欧洲引发二战后最大规模的战争。