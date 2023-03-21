中国民航专家：东航空难与以往事故存在很大差异

中国民航局通报称去年东航MU5735坠机事故“非常复杂、极为罕见”，对此，民航专家解读说，东航这起空难与以往的航空事故存在很大差异。

据新华社报道，记者星期一（3月20）就相关问题采访了南京航空航天大学民航学院副院长邵荃和中航技进出口有限责任公司客户服务部训练与飞安办主任高俊。

对于中国民航局为何在此时发布调查进展情况通报，邵荃说，运输航空事故往往社会影响大，公众关注度高。在事发周年向公众披露有关调查进展信息是国际民航业界的通行要求和做法。

邵荃说，无论“临时声明”还是“调查进展情况”，都不是“最终调查结果”。一般来说，大型运输航空事故调查的周期往往都超过一年，这主要是由于调查所面临的技术复杂性和不确定性，很多技术疑点、难点都需要反复论证，一些关键结论还需要得到工程实验的验证支撑，这都要耗费大量时间。

对于此次调查进展情况通报提到“本起事故非常复杂、极为罕见”，高俊说，航空器事故调查是一项复杂的系统工程，通常需要从人员资质及操作、航空器适航状态、天气环境、地面保障、空管指挥、公司组织管理等多方面开展全面深入的调查。

高俊说，从目前了解的情况看，此次事故与以往存在很大差异。飞机高速坠地后几乎完全解体，残骸琐碎且分布较散，这都极大增加了现场搜寻勘查和残骸取证工作的难度。除了残骸分析验证和飞机适航维修调查，事故调查涉及的其他方方面面同样纷繁复杂，都需要调查组严谨细致、客观深入地开展工作，确保最终调查结论经得起历史检验。

中国东方航空波音737-800型客机，去年3月21日在执飞MU5735昆明长水机场至广州白云机场航班时，起飞64分钟后自8900米高空快速下降，坠毁于广西壮族自治区梧州市藤县埌南镇莫埌村附近。飞机撞地后解体，机上123名旅客、九名机组成员全部遇难。

空难发生一周年之际，中国民航局通报了去年东航MU5735飞机坠机事故的调查进展情况。通报称，由于该起事故非常复杂、极为罕见，截至目前调查还在持续深入进行中，后续还将根据调查进展情况及时发布相关信息。