中国石油需求激增推动油轮租金飙升

中国正在大量租用超级油轮，这表明在结束冠病疫情封控措施之后，中国的能源需求已经出现加速增长。

据《华尔街日报》报道，贸易商们用超大型油轮（VLCC）将原油运往全球最大的石油进口国中国，这种油轮的尺寸堪比埃菲尔铁塔，每艘可装载200万桶原油。船舶经纪人说，这些油轮中需求量最大的型号配备了现代化的排放系统，租赁成本已经飙升至每天近10万美元（下同，约13.38万新元），为一个月前价格的两倍。

这一上涨的一个推动因素是中国炼油业的原油需求激增，其中对美国石油的需求尤其大。

中国去年年底解除疫情封控之后，中国经济一度步履蹒跚。但最近的数据显示，经济活动正在加速增长，贸易商和经纪行表示，对石油的需求已经开始激增。

根据大宗商品追踪公司Kpler的数据，中国的原油进口量有望达到或超过2020年6月创下的历史最高纪录。

报道称，这对出租船舶的油轮船东来说是个福音，包括在纽约上市的Frontline、Euronav和Teekay Tankers。

这也会带来其他潜在的影响。中国能源需求的持续增长可能提振全球汽油和天然气价格。这将加大各国央行抑制通胀任务的难度。

到目前为止，中国的进口并没有导致油价上涨。相反，基准布伦特原油价格本月迄今已累计下跌10%，至每桶75美元左右，创2021年底以来的最低水平。美国和欧洲银行系统的动荡引发了投资者对经济衰退的担忧，若果真发生衰退，将抑制西方的能源消费。

尽管如此，一些能源业高管和贸易商表示，满足中国对石油的渴求可能会在今年晚些时候推动油价上涨。“巨人又回来了”，拥有40多艘超大型油轮的Euronav的首席执行官托普（Hugo De Stoop）说。

船东和经纪商称，市面上最热门的是向中国运送美国原油的油轮。

即使是在上周的大跌之前，美国需求不振就已经拉低了美国原油相比中东原油的价格。据贸易商说，在去年12月制裁生效后，中国对低价俄罗斯石油的购买量也在最初的犹豫之后大幅攀升。

现在租用的船舶将在5月底或6月初将美国石油运入中国港口，这些石油炼制成汽油后正好赶上夏季驾车出行旺季。汇丰的分析师说，3月份的前十天有41艘油轮被预订，2月份整月有62艘被预订。这些分析师还称，他们预计超大型油轮的费率将保持在较高水平。

据经纪商和路孚特数据显示，中国国际石化联合公司自2月初以来有一系列订单，在业内领跑，该公司是国有炼油企业中国石油化工股份的贸易部门。新加坡的一位资深油轮经纪人说，中国国际石化联合公司有20多批货，大概850万桶原油，而且这样的购油活动持续到了3月份。

高企的油轮运费与其他航运市场的回撤形成鲜明对比，后者已经引发对全球经济的预警。集装箱运费已然大幅下降。在商品需求放缓之后，托运公司削减了多达三分之一的跨太平洋航程。

对俄罗斯石油的制裁正在挤压货船的供应，这是个有利于油轮船东的因素。欧洲不再从附近的波罗的海和黑海港口进口俄罗斯原油，改为从西非、美国和波斯湾购买原油。俄罗斯石油则运往印度或中国，有时会在途经地中海时从小型油轮换成大型油轮。

E.A. Gibson Shipbrokers的研究主任马修斯（Richard Matthews）说，长途航程会占用原本可以使用的货船。此外，相关船队中越来越多的货船专门用于运输受制裁的俄罗斯、委内瑞拉和伊朗石油，这导致许多公司无法使用这些货船。

Frontline首席执行官巴斯塔德（Lars Barstad）说：“油轮行驶航程越来越长，货船供应目前非常紧张。我认为未来两年的运费将保持强劲。”

《华尔街日报》报道，航运业兴衰轮替早已司空见惯，但这次未出现新油轮抢购潮来缓解供应。船用燃油前景和监管的不确定性使船东不敢下订单。船舶经纪公司Clarkson PLC估计，新下水船只仅会使油轮运力增长2.9%。相比之下，根据造船厂的订单簿，液化天然气船队运力将增加50%。

国际能源署早前说，预计中国将在今年推动全球石油需求增加每日200万桶，达到创纪录的每日1.02亿桶。一个悬而未决的问题是，中国本土将消费多少石油，又将精炼多少石油并出口到欧洲，以取代受到制裁的俄罗斯柴油。

BRS Shipbrokers研究主管威尔逊（Andrew Wilson）说：“中国正走出疫情寒冬：不可能在一夜之间复苏。这总是需要一点时间的。”