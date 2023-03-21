李开复加入ChatGPT创业热潮

创新工场董事长兼首席执行官李开复加入ChatGPT战局，并称正在亲自筹组Project Al 2.0，一家致力打造AI 2.0时代全新平台和AI-first生产力应用的全球公司。

据财新网报道，李开复星期天（3月19日）宣布上述消息，他说：“Project AI 2.0不仅仅要做中文版ChatGPT。我认为AI 2.0不仅仅是个高能聊天工具，也不仅仅是图文创作的AIGC生成，Co-pilot和如今看到的应用都还只是AI 2.0能力的开端。Project AI 2.0是创新工场塔尖孵化的第七家公司，同时我们也积极寻找AI 2.0技术和应用相关的投资机会，加速打造AI 2.0的全新创业生态，对于AI 2.0的未来，我们具有更多更大的想象。”

ChatGPT用户在2022年2月初破亿，带动中国资本市场火热。据报道，李开复当时说，AI正从1.0阶段的感知智能向2.0阶段的认知智能跃迁，一旦具备了相当的语意沟通能力，便可在理解力和表达力上匹敌甚至超越人类。他认为，电话销售、客服、收银员等将是最快被AI取代的职业，而市场研究员、保险理赔员和放射科医师等依靠大量数据得出结论的职位也是“危机四伏”。

李开复此前已经通过两场演讲阐明对新一代AI的理解。他说，AI 2.0会是一个平台级别的趋势，并把AI 2.0比作电网、Windows和安卓系统等平台。他也提到，现在美国突破创新AI 2.0 ，但中国赶快勤奋努力也是可以追上，“这个机会真的比过去任何一个时候，至少要大十倍”。

据报道，实际上从推出ChatGPT的公司OpenAI开始，新一轮的AI创业已经形成了资本大佬组局，招募技术团队的新模式。OpenAI也是由科技大佬马斯克组局开启。

2015年，马斯克同OpenAI的CEO奥特曼等几位科技大佬共捐款10亿美元（下同，13.4亿新元）成立了OpenAI，初始定位是非营利组织，招募了硅谷地区的AI人才，而其招募人才的理念则是，不能让谷歌、微软等大公司“垄断”AI技术。2019年，微软接手，向OpenAI投资了10亿美元。

ChatGPT在短短两月间用户过2亿不单引发全球科技公司大模型的军备竞赛，还吸引了诸多跨行业人士。

本已退休状态的中国外卖巨头美团联合创始人王慧文，2月13日在社交媒体发出英雄帖，称出资5000万美元打造“中国的OpenAI”，望延揽业内顶级研发人才。