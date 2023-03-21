台行政院长：会为马英九访陆提供最安全的保护

针对台湾前总统马英九计划下周到中国大陆祭祖，台湾行政院长陈建仁说，马英九应听见了台湾人民的声音，也希望他此行能够维护台湾尊严和主权。在维安部分，一定会提供最好、安全、周延的保护。

综合台湾《上报》和中央社报道，陈建仁星期二（3月21日）早上接受媒体访问时，针对马英九的访陆行程说，希望马英九此行能够向对岸，还有全球展示对于台湾主权的对等尊重，更重要的也希望能够宣传台湾的自由、民主价值，以及促进全球和平等。

他说，“马英九不只是马先生，更是卸任元首”，他的行为举止动见观瞻。

有关维安部分，陈建仁称，马英九在大陆行程上的维安，相关单位都有做过协调，“我们一定会提供最好的安全、周延的保护”，让马英九此行都能够平安。

马英九赴中国大陆祭祖，由于仍具卸任元首身分，将由国安局特勤中心负责安维；至于此次特勤人员赴陆是否能配枪，国安局20日回应，目前正协调相关单位拟订警卫计划，周延安全维护部署。

马英九将于3月27日至4月7日赴中国大陆祭祖，并率30多名青年学子与中国大陆学生交流。此行预计访问南京、武汉、长沙、重庆、上海等城市。为避免政治效应，其行程仅限于华中地区，不会到北京，也不会与中国大陆国家主席习近平进行二次“习马会”。