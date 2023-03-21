中国新任防长被制裁 美国：不阻碍美中两军交流

美国官员说，目前对中国新一任国防部长李尚福的制裁不会妨碍他与美国同行举行正式会晤；美国政府也不考虑豁免或放弃对李尚福的制裁认定。

美国2018年根据《通过制裁反击美国对手法案》（CAATSA）对李尚福实施了制裁，当时他领导中国军队的装备发展部。

美国国务院称，美国的制裁与中国在2017年购买了SU-35战斗机，以及在2018年购买S-400地对空导弹系统相关的设备有关。

据美国之音报道，美国国务院发言人说，“根据《通过制裁反击美国对手法案》的制裁，并不一定禁止受制裁者与美国政府官员会面”。

发言人被问及现有制裁是否会禁止李尚福前往美国举行正式会议时也说：“根据美国法律，签证记录是保密的。因此，我们不能讨论个别签证案件的细节。”

报道认为，但对北京来说，将美国解除对李尚福的制裁视为善意姿态，解除制裁可能被视为恢复两国国防部长军事对话的关键一步。

李尚福3月12日出任国防部长。美国尚未提议李尚福与美国国防部长奥斯汀进行通话。自从2022年11月以来，美中尚未举行过国防部长层级的军事对话。

受访专家说，制裁不应成为反对进行去冲突谈判的理由。

美国乔治城大学亚洲研究教授韦德宁（Dennis Wilder）接受美国之音访问时说，“我们的国防部长和中国国防部长最近的大多数会晤都是在第三国进行的，例如在新加坡的香格里拉对话会上”。

他说：“在这种情况下，即使李将军受到制裁，也没有理由不举行会议，因为在第三国举行会议使得这些制裁已经没有任何意义了。”

五角大楼发言人表示，受限于目前的制裁，李尚福仍被禁止在美国管辖下进行任何美国财产利益、资金转移、支付或外汇兑换，但拜登政府继续寻求与中国军方领导人进行公开的沟通，以确保竞争不会蔓延成为冲突。

发言人补充说，尽管受到制裁，奥斯汀“仍能够与李将军进行美国政府的公务”。