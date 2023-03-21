英媒：中国拟让国内最成功晶片企业更容易获得补贴

中国正让国内几家最成功的晶片企业更容易获得补贴，且这些公司对政府支持的研究也将拥有更多控制权。美国持续收紧先进技术和制造设备的出口管制，已迫使中国政府对支持晶片行业的方式进行反思。

据英国《金融时报》星期二（3月21日）报道，知情人士透露，新规定生效后，受益企业将有机会获得额外的政府资金补贴，而不必像以前那样必须达到业绩目标。同时，这些企业还将能够在国家支持的研究项目中发挥更大的作用，减少国有企业和学术机构的影响。

一名直接了解这一政策转变的消息人士称，中国政府将补贴这些公司生产和部署本地化的晶片制造设备，而且补贴没有设定任何资金上限，并指出这些支持措施都是为了克服美国的限制。

知情人士称，晶片制造商中芯国际、华虹半导体和华为，以及设备供应商北方华创和中微半导体将是受益于这一政策转变的公司。

报道称，这一政策转变意味着中国政府默认以前对半导体行业进行大规模补贴以建立国内能力的政策是不成功的，而且也不再是一种选择，中国需要对美国遏制其晶片产业发展做出不同的反应。

在中国官方本月初决定创立中共中央科学委员会，并重新组建科学技术部后，中国政府与一些晶片公司进行了更密切的合作，而这也是中国官方对其科技战略的调整。

一位与中国晶片制造商有密切联系的政府官员说，中国已经在非功能性研究上浪费了太多的钱，而且无法绕过制裁也没有成果。“现在是时候抛弃妄想，将所有可能的资源投入到有能力引导行业走出困境的公司了。”

报道引述分析人士称，中国需要加快自主研发本土的替代产品，但这并不是一项简单的任务。总部位于台北的以赛亚研究副总裁Lucy Chen说，用国内替代设备替换设备，肯定会经历阵痛，但这是不可避免的。