中国中青年立遗嘱增多 房产安排成重点

数据显示，中国人立遗嘱的平均年龄持续下降，房产如何安排成为遗嘱内容的重点。

据中国央视新闻报道，《2022中华遗嘱库白皮书》星期二（3月21日）发布，对25万份遗嘱进行了大数据分析。

白皮书显示，10年间，中国立遗嘱的人群平均年龄从77.43岁逐年降至68.13岁。到2022年，60岁以下订立遗嘱的人群中，30-39岁年龄段人数的比例为29.74%。在中华遗嘱库“微信遗嘱”小程序留言的人群中，大多数是年轻人群体，他们的年龄集中在20-29岁之间，占比35.9%，其次是20岁以下的人群，占比26.57%。

“防止财产下落不明”是30岁以下立遗嘱人群主要考虑的风险；“避免财产下落不明”和“照顾家人”为30-39岁人群立遗嘱主要的考虑因素；对于50-59岁的遗嘱人而言，“子女的婚姻风险”则成为其首要考虑的因素。

从数据上来看，“80后”遗嘱处理的财产以房产为主， 涉及房产的比例高达97.3%，其次为存款。调查发现，“80后”遗嘱中所涉房产，婚前购房和婚后购房比例各半，“80后”立遗嘱的出发点多是希望“保住房子”。此外，“80后”遗嘱中有13.5%涉及公司股权，有14.2%的遗嘱涉及证券基金，这一比例远超其他年龄段的立遗嘱人。

为保障自己的遗嘱能顺利执行，很多人选择在遗嘱中指定遗产管理人。白皮书显示，在中华遗嘱库登记保管的遗嘱中，已有1542份遗嘱指定了遗产管理人。

中华遗嘱库管委会主任陈凯说，“80后”是家庭的中流砥柱，不但压力较大，而且身处各种家庭关系的中心，很多人因此会主动考虑尽早订立遗嘱，将财产分配前置化，避免日后产生家庭纠纷。