蔡英文29日出访中美洲 过境纽约和洛杉矶

台湾总统蔡英文将于3月29日启程出访中美洲，途中将过境美国纽约和洛杉矶，但没有证实蔡英文会否与美国众议院议长麦卡锡会面。

综合中时新闻网和中央社报道，台湾总统府星期二（3月21日）下午召开记者会说明蔡英文的出访行程。总统府发言人林聿禅说，蔡英文将于3月29日启程，同日抵达美国纽约过境，4月1日抵达危地马拉，4月3日抵达伯利兹，4月5日过境美国洛杉矶，4月7日返抵台湾，全程为10天九夜。

台湾外交部公布，目前安排蔡英文的出访行程包括，会晤危地马拉总统贾马太（Alejandro Giammattei）、与当地侨民代表会晤、会见伯利兹总理布里塞尼奥（John Briceno）、在伯利兹国会演说、参访妇女赋权计划成果展等。

林聿禅说，蔡英文期许此行能够达成民主深化、共荣发展的两大目标，深化伙伴交流合作，共同维护国际和平稳定，也持续推动互惠、共荣的合作计划。

林聿禅称，蔡英文此次出访除了感谢坚守民主自由价值的伙伴、持续挺台湾，也将针对农业、技术、医疗、公卫、妇女赋权、数字经济，以及供应链安全等领域进行更广泛的合作。未来台湾也会继续努力与理念相近的国家，共同维护区域和平。

此行出访主要团员包括，台湾总统府秘书长林佳龙、外交部长吴钊燮，侨务委员会委员长徐佳青、总统府副秘书长张惇涵、经济部次长陈正祺、总统府医疗小组召集人陈振文及总统府发言人林聿禅。

当被问及蔡英文过境美国期间，会否与美国众议院议长麦卡锡会面时，台湾外交部次长俞大㵢说，一旦完成安排，蔡英文过境美国的细节将在晚些时候公布。