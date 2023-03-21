百度文心一言登微博热搜 画风被网民调侃

中国互联网巨头百度推出的语言模型生成式人工智能服务“文心一言”，星期二（3月21日）登上微博热搜，原因是该服务的绘图被调侃“太过传神”。

根据微博上的信息，有网民最近让文心一言作画，主题包罗万象，涵盖美食、成语、金句等等。不过，文心一言的绘图效果未能达到外界预期，更被网民调侃“这些画还挺有意思”、“非常传神”。相关话题星期二下午也登上了微博热搜。

举例来说，有网民让文心一言绘画红烧狮子头，结果文心一言完全根据名字来画：一个红色且带有火焰的狮子头。

有网民让文心一言绘画老婆饼，结果文心一言画了一个女人拿着一块饼。（互联网）

此前，百度创办人李彦宏在北京的发布会上，透过预录视频演示文心一言的综合能力，没有进行实时测试，令投资者失望，造成上星期四（3月16日）港股百度的股价跳水，收盘跌幅达6.36％。

但一些收到测试邀请码的用户和银行分析师，当天晚上在对文心一言的服务进行测试后，给予正面评价，让百度股价随即反弹，盘中涨幅高达15.7％，是一个多月来最大的盘中涨幅。

百度将于3月27日在北京总部召开新品发布会，发布文心一言云服务及应用产品。

据快科技报道，百度官方数据显示，截至3月18日，已有12家企业完成首批签约合作，申请百度智能云文心一言API调用服务测试的企业达9万。此外，文心一言发布首日已有超60万人申请测试。