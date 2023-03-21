台外交部称未收到洪都拉斯与台断交官方文件

台湾外交部星期二（3月21日）说，洪都拉斯至今还没有向台湾递交任何有关终止外交关系的正式官方文书，外交部仍持续关注中。

洪都拉斯媒体世界报（El Mundo）日前刊出洪都拉斯外交部长雷纳的专访内容。雷纳称，洪都拉斯还在等待北京正式通知启动建交磋商，而台湾驻宏都拉斯大使已经收到台洪断交通知文件。

但台湾外交部星期二发出新闻稿反驳称，这一说法并非事实，洪都拉斯至今还没有向台湾递交任何有关终止台洪外交关系的正式官方文书。

针对雷纳受访时说，台湾目前已改向中国大陆邦交国厄瓜多尔采购白虾一事。台湾外交部回应，这是因为洪都拉斯白虾出口商报价高于市场价格，此为市场机制决定。

另外，有关洪都拉斯计划寻求对中国大陆出口白虾，台湾外交部称，洪都拉斯各类产品在面对国际市场机制的运作下，在中国大陆势将面对更大的竞争压力。

台湾外交部重申，台湾自洪都拉斯总统卡斯特罗2022年1月上任以来，即依据洪国政府施政优先顺序，积极与洪国持续磋商双边合作计划，并数度向洪国表示，愿在能力范围内协助洪国推动建设发展，同时一再提醒洪国注意中国大陆的不实承诺，台湾与洪国的沟通努力从未间断。

台湾外交部续称，台湾对洪国提出的意见自始至终均积极回应，并本于最大善意在能力范围内表达协助洪都拉斯的诚意。台湾外交部对于台洪关系出现警讯，迄今仍尽最大努力维持邦谊，绝不会与北京进行金钱竞逐。

据路透社报道，雷纳星期一（3月20日）说，卡斯特罗与负责美洲事务的美国总统特别顾问多德（Chris Dodd）等官员会面时，就洪都拉斯与北京建交一事称，美国尊重洪都拉斯寻求与北京建立正式外交关系的决定。